Населені пункти Донецької області 27 разів зазнавали російських обстрілів минулої доби

Наслідки обстрілу одного із населених пунктів Донецької області російськими військами. Фото: ОВА

Упродовж минулої доби війська РФ 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 27 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджений приватний будинок у Кураховому та будівлі підприємства у Вовченці. У Горлівці зруйновано господарську споруду.

Краматорський район. У Торському Лиманської громаді пошкоджений будинок. Під вогнем опинилися околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула та 7 поранені, пошкоджені 6 будинків та 2 інфраструктурні об'єкти. У Нью-Йорку 1 людина поранена та пошкоджений 1 будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків та багатоповерхівка.

З лінії фронту евакуйовано 230 людей, зокрема 28 дітей, – йдеться у повідомленні глави ОВА.