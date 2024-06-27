Украина получила от Евросоза транш на 1,9 млрд евро

В украинский государственный бюджет поступил транш от Европейского Союза объемом 1,9 млрд евро в рамках помощи программы Ukraine Facility. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.



«С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи. Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных потребностей», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.



По его словам, ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической устойчивости страны.



Как отмечается, недавно Украина и ЕС подписали Соглашение общим объемом 27 млрд евро на 2024-2027 годы в рамках Инструмента Ukraine Facility.



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