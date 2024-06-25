Украина уже получила первую партию артиллерийских снарядов по чешской инициативе

Артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Фото: Getty Images

Первая партия артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы прибыла в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По его словам, Чехия «делает все от нее зависящее».

Чешская инициатива – начатая Чехией программа закупки 155-мм и 122-мм артиллерийских снарядов для Украины у стран и поставщиков со всего мира. Инициатива финансируется несколькими западными странами, в том числе Германией, Канадой, Нидерландами, Данией и Португалией.

Напомним, что советники Дональда Трампа представили ему план «окончания войны» России против Украины, согласно которому экс-президент США может прекратить военную помощь Киеву в случае переизбрания главой государства.