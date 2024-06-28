В оккупированном Мариуполе мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку: он может избежать наказания

В Мариуполе мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Информация об инциденте появилась в оккупационных пабликах. Одна из местных жительниц рассказала, что девочку «изнасиловал приезжий мужчина из Средней Азии». Однако, по словам женщины, судмедэкспертизу сфабриковали в пользу подозреваемого – следы побоев и насилия проигнорировали.

«Женщина считает, что экспертов подкупили. Теперь она боится продолжать бороться за справедливость. Боится выступать с заявлением и мать потерпевшей. В оккупированном городе уже неоднократно жаловались на поведение приезжих мигрантов, придирающихся к девушкам и молодым женщинам. Но «правоохранительные органы» все игнорируют, ведь просто боятся противостоять миграционной политике России», – отметили в мэрии Мариуполя.

Напомним, что 16 июня в оккупированном Мариуполе подросток выстрелил из РПГ, в результате чего ранения получили дети.