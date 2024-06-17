Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В оккупированном Мариуполе подросток выстрелил из РПГ: ранены дети

17 июня 2024, 15:54

В оккупированном Мариуполе подросток выстрелил из РПГ: ранены дети

Вечером 16 июня в оккупированном Мариуполе подросток нашел спрятанное дома его отцом оружие и произвел выстрел из РПГ-22. Об этом стало известно из сообщения главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.

По его словам, в результате выстрела пострадали девочки 2009 и 2012 годов рождения и мальчик 2014 года рождения.

«Детям оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. По данному инциденту проводятся следственные действия», – заявил Пушилин.

Напомним, что в Мариуполь вошел первый с начала оккупации танкер РФ.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Мариуполь
Люди
Денис Пушилин
Прочее
Дети Подросток Оккупация Ранены РПГ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:54
В оккупированном Мариуполе подросток выстрелил из РПГ: ранены дети
13:50
Бригада медиков попала под обстрел в Харьковской области, когда приехала по вызову
12:58
В оккупированном Северодонецке пустые квартиры занимают подрядчики из России
11:55
При отказе Киева от предложений Путина новые условия будут жестче — глава СВР России
11:10
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
10:41
В результате обстрела Донецка пострадала местная жительница
08:47
Россияне ударили по Селидово авиабомбой ФАБ-500, в городе есть проблемы с мобильной связью
07:30
Ночью россияне обстреляли Харьков: есть повреждения
23:00
Главное за день: Итоги саммита мира. Где продвинулись украинские силы
17:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:43
На оккупированной Луганщине захватчики обустроили военный полигон
23:18
Главное за день: 3500 бомб против Украины. Ситуация с отключениями света
12:38
В оккупированном Донецке из-за обстрела погибла семья
23:30
«ДНР» отобрала у дончан тысячи квартир, Пушилин собрался восстанавливать завод шампанских вин — дайджест новостей из оккупации ►
23:19
Главное за день: Путин озвучил условия по миру. Обстрел Селидово
17:53
В Мариуполь вошел первый с начала оккупации танкер РФ
14:42
Путин назвал условия переговоров: Хочет полностью забрать четыре региона Украины
12:45
Город Горняк в Донецкой области днем подвергся обстрелу
11:13
В Мариуполе российские войска обустроили базу возле жилой застройки. Где она находится
10:55
Раненный в оккупированной Горловке сотрудник российского телеканала лишился руки
все новости
15:54
В оккупированном Мариуполе подросток выстрелил из РПГ: ранены дети
15:51
Силы обороны впервые захватили российский «танк-черепаху» и взяли экипаж в плен
15:21
«Белые ангелы» эвакуировали шесть человек с Авдеевского направления
14:58
В Германии предлагают лишить украинцев гражданского пособия и перевести на меньшие пособия для беженцев
14:56
Подыскивал клиентов на Донетчине и предлагал выехать в Венгрию: СБУ задержала организатора «уклонистской схемы»
14:54
РФ днем ударила по Полтавщине: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди
14:41
СБУ уничтожили более 1000 российских танков с начала полномасштабной войны
13:52
На Донетчине украинский военный взял в плен четырех российских оккупантов — Сырский
13:50
Бригада медиков попала под обстрел в Харьковской области, когда приехала по вызову
12:59
В Белгороде горит склад: украинские каналы допускают «прилет» в склад БК
12:58
В оккупированном Северодонецке пустые квартиры занимают подрядчики из России
12:53
Кабмин готовит решение для снижения продолжительности отключения света. Что нужно знать украинцам
12:18
В Румынии автобус с украинскими детьми попал в аварию: есть пострадавшие
12:17
Сырский назвал направление на Донетчине, где россияне сосредотачивают основные ударные бригады и полки
11:55
При отказе Киева от предложений Путина новые условия будут жестче — глава СВР России
11:50
В Украине сегодня изменились графики отключения света. Что нужно знать
11:10
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
10:46
Удар по Новой Полтавке Краматорского района: медики рассказали о состоянии здоровья пострадавших
10:46
Несколько населенных пунктов Белгородской области РФ обесточены из-за атаки БПЛА
10:41
В результате обстрела Донецка пострадала местная жительница
все новости
ВИДЕО
ВСУ завоевали танк-черепаху россиян. Фото: Хортица Силы обороны впервые захватили российский «танк-черепаху» и взяли экипаж в плен
17 июня, 15:51
СБУ ликвидировала 1006 танков армии РФ. Фото: скрин с видео СБУ уничтожили более 1000 российских танков с начала полномасштабной войны
17 июня, 14:41
В российском Белгороде возник сильный пожар на складе. Фото: Жесть Белгород/Telegram В Белгороде горит склад: украинские каналы допускают «прилет» в склад БК
17 июня, 12:59
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП. Фото: News В Румынии автобус с украинскими детьми попал в аварию: есть пострадавшие
17 июня, 12:18
Зеленский назвал условия Украины для переговоров с Россией. Фото: ОП При каком условии Украина будет готова к переговорам с РФ: ответ Зеленского
16 июня, 17:57
По словам Зеленского, второй саммит мира буде скоро. Фото: ОП Зеленский рассказал, когда состоится второй саммит мира
16 июня, 16:25

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор