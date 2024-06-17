В оккупированном Мариуполе подросток выстрелил из РПГ: ранены дети

Вечером 16 июня в оккупированном Мариуполе подросток нашел спрятанное дома его отцом оружие и произвел выстрел из РПГ-22. Об этом стало известно из сообщения главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.

По его словам, в результате выстрела пострадали девочки 2009 и 2012 годов рождения и мальчик 2014 года рождения.

«Детям оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. По данному инциденту проводятся следственные действия», – заявил Пушилин.

Напомним, что в Мариуполь вошел первый с начала оккупации танкер РФ.