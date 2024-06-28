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Российский удар по Днепру: разрушены несколько этажей жилого дома

28 июня 2024, 21:18

Российский удар по Днепру: разрушены несколько этажей жилого дома

Российский удар по Днепру: разрушены несколько этажей жилого дома

Российские войска днем 28 июня нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

«Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей. Предварительно есть раненые», — написал Лысак в Telegram-канале.

Обновлено в 21.20. Количество пострадавших от ракетного удара РФ по Днепру увеличилось до девяти человек. Два человека не выходят на связь. 

Обновлено в 20.15. Количество пострадавших в результате российского удара по Днепру выросло до 6 человек, среди них ребенок, сообщил Сергей Лысак.

«Есть погибший в Днепре. Еще 6 пострадавших. Среди них 7-месячный младенец. У девочки отравления продуктами горения. Трое местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. Другие — средние», — написал Лысак.

В многоэтажке повреждены четыре этажа. В квартирах, вероятно, заблокированы люди, как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки, уточнил глава ОВА.

Один из повреждённых подъездов загорелся.

В результате удара пострадали три человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Российская ракета попала прямо в жилой дом. Четыре этажа разрушены. Три человека пострадали. Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают необходимую помощь», — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны для обеспечения безопасности гражданского населения.

«Мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решительность мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения – нужен надежный воздушный щит для Украины», — написал президент в Telegram.


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