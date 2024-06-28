Російський удар по Дніпру: зруйновано кілька поверхів житлового будинку

Російські війська вдень 28 червня завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.



«Ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджено дев'ятиповерхівку. Там руйнація кількох поверхів. Попередньо, є поранені», — написав Лисак у телеграм-каналі.



Оновлено о 20.15. Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Дніпру зросла до 6 осіб, серед них дитина, повідомив Сергій Лисак.



«Є загиблий у Дніпрі. Ще 6 постраждалих. Серед них 7-місячне немовля. У дівчинки отруєння продуктами горіння. Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 і 30 років та 29-річний чоловік. Інші — середні», — написав Лисак.



У багатоповерхівці пошкоджено чотири поверхи. У квартирах, імовірно, заблоковані люди, як і в автомобілях навколо місця ракетної атаки, уточнив глава ОВА.



Один із пошкоджених під'їздів загорівся.

Внаслідок удару постраждали троє людей, — повідомив Президент України Володимир Зеленський.



«Російська ракета потрапила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновані. Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, всі служби вже на місці та надають необхідну допомогу», — повідомив Зеленський.



Він наголосив, що Україна потребує більшої кількості засобів протиповітряної оборони для забезпечення безпеки цивільного населення.



«Ми постійно нагадуємо всім партнерам: лише достатня кількість та якість систем ППО, лише достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення — потрібен надійний повітряний щит для України», — написав Президент України у Telegram.



