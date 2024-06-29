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«Базовый прогноз — 12 часов без света»: гендиректор Yasno рассказал об отключениях света зимой

29 июня 2024, 13:42

«Базовый прогноз — 12 часов без света»: гендиректор Yasno рассказал об отключениях света зимой

В Украине могут отключать свет зимой на 12 часов. Однако реальные прогнозы на зиму нужно делать в конце августа. Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в интервью Delo.ua.

По его словам, чтобы сделать прогнозы по часам со светом, нам нужно спрогнозировать дефицит. В частности, для этого нужно знать каким будет ожидаемое потребление и какова будет генерация.

«Все услышали только о 5-6 часах, но там был контекст. Действительно, 5-6 часов со светом в сутки зимой — это достаточно вероятный сценарий. Но любой прогноз основывается на предположениях. Если честно, то реальные прогнозы нужно делать в конце августа», — отметил он.

Кроме того, Коваленко отметил, что сейчас часть энергоблоков АЭС ремонтируется, к началу осени они заработают и выработка электроэнергии будет больше, чем сегодня. Также сейчас идут работы по восстановлению гидроэлектростанций и ТЭС.

«С большой вероятностью, мы можем говорить, что генерация увеличится. Конечно, без учета обстрелов, которые могут внести коррективы. С другой стороны, зимой потребление в стране больше всего. Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если питают критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз – 12 часов без света. Может быть хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не договорятся об импорте. Может быть лучше, если восстановят все запланированное и температура будет благоприятная», — резюмировал он.

Ранее мы писали, что министр энергетики Герман Галущенко заявил о запуске в эксплуатацию газотурбинной мобильной электростанции в Украине, которая была подарена США в феврале 2023 года. 

Также правительство значительно сократит список потребителей с гарантированным электроснабжением. 

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