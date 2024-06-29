«Базовий прогноз — 12 годин без світла»: гендиректор Yasno розповів про відключення світла взимку

В Україні взимку можуть вимикати світло на 12 годин. Проте реальні прогнози на зиму потрібно робити наприкінці серпня. На цьому наголосив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в інтерв'ю Delo.ua.



За його словами, щоб зробити прогнози стосовно годин зі світлом, нам треба спрогнозувати дефіцит. Зокрема, для цього треба знати яким буде очікуване споживання і якою буде генерація.



«Всі почули тільки про 5-6 годин, але там був контекст. Дійсно 5-6 годин зі світлом на добу взимку — це доволі вірогідний сценарій. Але будь-який прогноз ґрунтується на припущеннях. Якщо чесно, то реальні прогнози треба робити наприкінці серпня», — зазначив він.



Крім того, Коваленко зазначив, що зараз частина енергоблоків АЕС ремонтується, до початку осені вони запрацюють, і вироблення електроенергії буде більшим, ніж зараз. Також зараз тривають роботи з відновлення гідроелектростанцій та ТЕС.



«З великою ймовірністю ми можемо казати, що генерація збільшиться. Звісно, не враховуючи обстріли, які можуть внести корективи. З іншого боку, взимку споживання в країні найбільше. Мій базовий прогноз: в енергосистемі буде дефіцит близько 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла. Може бути гірше, якщо не відновлять зруйнованих потужностей та не домовляться про імпорт. Може бути краще, якщо відновлять все заплановане і ще температура буде сприятлива», — резюмував він.



Раніше ми писали, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив про запуск в експлуатацію газотурбінної мобільної електростанції в Україні, яку подарували США в лютому 2023 року.



Також уряд значно скоротить список споживачів з гарантованим електропостачанням.