Белгородскую область РФ снова атаковали дроны: одна жительница пострадала

Пострадала жительница Белгородской области. Фото: Вячеслав Гладков

Сегодня, 30 июня, в российской Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на автомобиль пострадала местная жительница. Также известно, что одна машина полностью сгорела. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По уточненной информации, инцидент произошел в городе Грайворон.



«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — отметил он.



Гладков добавил, что в 3 квартирах выбиты окна. Кроме того, в результате взрыва один автомобиль полностью сгорел, у второй машины обгорела водительская сторона, еще в одном автомобиле выбито лобовое стекло, осколками посечен кузов.



Ранее мы писали, что российские военные обустроили место базирования в здании школы в селе Мощеное Белгородской области. В результате недавнего удара дрона-камикадзе место базирования солдат полностью сгорело.