Беспилотник уничтожил базу российских военных в Белгородской области

Российские военные обустроили место базирования в здании школы в селе Мощеное Белгородской области. В результате недавнего удара дрона-камикадзе место базирования солдат полностью сгорело. Об этом сообщило российское издание ASTRA.

Отмечается, что в результате детонации и последующего пожара известно как минимум об одном погибшем солдате. Еще один пострадал.

Издание уточняет, что речь идет о заброшенной школе в селе Мощеное Яковлевского городского округа в Белгородской области. Этот населенный пункт расположен в 25 километрах от границы с Украиной.

Об ударе дрона вчера, 25 июня, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram. Российский чиновник написал, что в селе Мощеное «в результате прилета полностью сгорело здание бывшей школы».

Также отмечается, что данное учебное заведение давно не функционирует по своему назначению.

Издание сообщает, что из-за «прилета» беспилотника, пожара в здании и возможной дальнейшей детонации была проведена эвакуация из ближайших домов 200 человек.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июня на Белгородскую область РФ была совершена массированная воздушная атака.