С начала суток произошло более 70 атак: в Генштабе рассказали, где «горячее» всего

По состоянию на 13:00 произошло более 70 боевых столкновений на передовой. Больше всего атак происходит на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Сейчас общее количество вражеских атак на линии боевого соприкосновения достигло 73. Наибольшую активность враг проявляет на Покровском направлении. Ситуация в районах боевых действий остается сложной, однако контролируется Силами обороны Украины», — говорится в сообщении.



Ситуация на передовой следующая:



На Харьковском направлении без существенных изменений.

На Купянском направлении насчитывается четыре атаки россиян.



На Лиманском направлении боестолкновения происходят в районе Макеевки и Торского.



Продолжаются бои в районе Спирного и Верхнекаменского на Северском направлении.



На Краматорском направлении оккупанты атакуют в районах Часового Яра и Клещеевки.



Российские войска проявляют активность на Торецком направлении, а именно — в районе Торецка, Пивничного и Южного.



Наибольшая активность ВС РФ с начала суток на Покровском направлении. Уже 23 раза российские войска пытались здесь атаковать, продолжаются боестолкновения в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой и Сокола.



Кураховское направление. С начала суток захватчики пытались улучшить свое положение уже 15 раз.



На Времивском направлении идут бои в районах Константиновки и Макаровки. Еще три атаки с начала суток уже отбиты.



На Ореховском направлении за сегодня произошло три боестолкновения.



На Приднепровском направлении россияне активных наступательных действий не проводят.



Ранее мы писали, что военные аналитики украинского проекта DeepState сообщают о продвижении российских войск в трех населенных пунктах в Покровском районе Донецкой области.