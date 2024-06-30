З початку доби сталося понад 70 атак: у Генштабі розповіли, де найгарячіше

Станом на 13:00 відбулося понад 70 бойових зіткнень на передовій. Найбільше атак — на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Зараз загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 73. Найбільшу активність ворог виявляє на Покровському напрямку. Ситуація у районах бойових дій залишається складною, проте контролюється Силами оборони України», — йдеться у повідомленні.



Ситуація на передовій така:



На Харківському напрямку без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку налічується чотири атаки росіян.



На Лиманському напрямку бойові зіткнення відбуваються біля Макіївки та Торського.



Тривають бої поблизу Спірного та Верхньокам'янського на Сіверському напрямку.



На Краматорському напрямку окупанти атакують біля Часового Яру та Кліщіївки.



Російські війська виявляють активність на Торецькому напрямку, а саме — неподалік Торецька, Північного та Південного.



Найбільша активність ЗС РФ з початку доби на Покровському напрямку. Вже 23 рази російські війська намагалися тут атакувати, продовжуються бойові зіткнення неподалік Воздвиженки, Новоселівки Першої та Сокола.



Курахівський напрямок. З початку доби загарбники намагалися покращити своє становище вже 15 разів.



На Времівському напрямку точаться бої біля Костянтинівки та Макарівки. Ще три атаки від початку доби вже відбиті.



На Оріхівському напрямку за сьогодні сталося три бойові зіткнення.



На Наддніпрянському напрямку росіяни активних наступальних дій не проводять.



Раніше ми писали, що військові аналітики українського проєкту DeepState повідомляють про просування російських військ у трьох населених пунктах у Покровському районі Донецької області.