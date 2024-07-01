В Белгородской области России аварийно отключают свет

В Белгородской области России возникли проблемы с энергоснабжением из-за атаки дронов

В связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект, в ряде районов Белгородской области, а также Белгороде наблюдаются перерывы в подаче электроэнергии. Об этом сообщает телеграм-канал «Жесть Белгород» со ссылкой на «Белгородэнерго».

Отмечается, что энергетики уже приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы, социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников.

«Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение потребителей максимально оперативно», — сообщили изданию в пресс-службе «Белгородэнерго».

Электричество в Белгородской области отключилось после атаки БПЛА и взрывов на подстанциях в Старом Осколе. Об этом написало местное издание «Пепел».

По данным «Пепла», мощный взрыв в районе Незнамово, где расположены подстанции, прогремел около 2:00. После жители слышали ещё несколько взрывов. БПЛА, которые атаковали подстанцию, пытались безрезультатно сбить из стрелкового оружия — звуки стрельбы слышны на видео, пишет издание.

В районе атаки дронов в Старом Осколе находятся две крупнейших в Белгородской области электроподстанции. Подстанция 750 кВ «Металлургическая» мощностью 3650 МВА — крупнейшая в Белгородской области и одна из крупнейших в Европе. Мощность подстанции «Старый Оскол» составляет 1930 МВА. Оба энергообъекта входят в схемы выдачи мощности Курской и Нововоронежской АЭС и обеспечивают связь Курской и Воронежской энергосистем, обращает внимание «Пепел».

На время отключения электроэнергии в некоторых районах будут использовать мобильные громкоговорители для объявления ракетной опасности. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания, говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня, в российской Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на автомобиль пострадала местная жительница. Также известно, что одна машина полностью сгорела. По уточненной информации, инцидент произошел в городе Грайворон.