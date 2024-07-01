С 5 июля жителей Донецкой области будут бесплатно эвакуировать в Волынскую область

С 5 июля 2024 года начинается бесплатная эвакуация в территориальные громады Волынской области. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.
«Согласно решению Правительственного Координационного штаба с 5 июля 2024 года обязательная эвакуация будет производиться в Волынскую область», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуация в Волынскую область будет осуществляться специальным поездом один раз в 8 дней (05.07; 13.07; 21.07; 29.07).
Чтобы бесплатно уехать в безопасный регион, необходимо:
Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью просят звонить по телефонам: 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.
Государство предоставляет следующие социальные гарантии:
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