С 5 июля жителей Донецкой области будут бесплатно эвакуировать в Волынскую область

Жителей Донетчины призывают к бесплатной эвакуации в Волынскую область. Фото: Донецкая ОВА

С 5 июля 2024 года начинается бесплатная эвакуация в территориальные громады Волынской области. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.

«Согласно решению Правительственного Координационного штаба с 5 июля 2024 года обязательная эвакуация будет производиться в Волынскую область», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация в Волынскую область будет осуществляться специальным поездом один раз в 8 дней (05.07; 13.07; 21.07; 29.07).

Чтобы бесплатно уехать в безопасный регион, необходимо:

оставить заявку по телефонам 0988903318 или 0662856290;

добраться до места сбора в вашем населенном пункте, откуда будет бесплатный подвоз в эвакуационный поезд в город Покровск;

поселиться в Волынской области – это бесплатно.

Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью просят звонить по телефонам: 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.

Государство предоставляет следующие социальные гарантии: