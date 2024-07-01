З 5 липня жителів Донеччини безкоштовно евакуюватимуть до Волинської області

З 5 липня 2024 року розпочинається безкоштовна евакуація до територіальних громад Волинської області. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.
«Згідно з рішенням Урядового Координаційного штабу з 5 липня 2024 року обов'язкова евакуація проводитиметься у Волинську область», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що евакуація до Волинської області здійснюватиметься спеціальним поїздом один раз на 8 днів (05.07; 13.07; 21.07; 29.07).
Щоб безкоштовно виїхати до більш безпечного регіону, необхідно:
Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю просять телефонувати за номерами: 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.
Держава надає такі соціальні гарантії:
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