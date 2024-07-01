З 5 липня жителів Донеччини безкоштовно евакуюватимуть до Волинської області

Жителів Донеччини закликають до безкоштовної евакуації до Волинської області. Фото: Донецька ОВА

З 5 липня 2024 року розпочинається безкоштовна евакуація до територіальних громад Волинської області. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

«Згідно з рішенням Урядового Координаційного штабу з 5 липня 2024 року обов'язкова евакуація проводитиметься у Волинську область», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуація до Волинської області здійснюватиметься спеціальним поїздом один раз на 8 днів (05.07; 13.07; 21.07; 29.07).

Щоб безкоштовно виїхати до більш безпечного регіону, необхідно:

залишити заявку за телефонами 0988903318 або 0662856290;

дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовне підвезення до евакуаційного поїзда у місті Покровськ;

оселитися у Волинській області – це безкоштовно.

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю просять телефонувати за номерами: 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.

Держава надає такі соціальні гарантії: