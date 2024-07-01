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З 5 липня жителів Донеччини безкоштовно евакуюватимуть до Волинської області

01 липня 2024, 14:58

З 5 липня жителів Донеччини безкоштовно евакуюватимуть до Волинської області

Жителів Донеччини закликають до безкоштовної евакуації до Волинської області. Фото: Донецька ОВА Жителів Донеччини закликають до безкоштовної евакуації до Волинської області. Фото: Донецька ОВА

З 5 липня 2024 року розпочинається безкоштовна евакуація до територіальних громад Волинської області. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

«Згідно з рішенням Урядового Координаційного штабу з 5 липня 2024 року обов'язкова евакуація проводитиметься у Волинську область», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуація до Волинської області здійснюватиметься спеціальним поїздом один раз на 8 днів (05.07; 13.07; 21.07; 29.07).

Щоб безкоштовно виїхати до більш безпечного регіону, необхідно:

  • залишити заявку за телефонами 0988903318 або 0662856290;
  • дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовне підвезення до евакуаційного поїзда у місті Покровськ;
  • оселитися у Волинській області – це безкоштовно.

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю просять  телефонувати за номерами: 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.

Держава надає такі соціальні гарантії:

  • безкоштовне житло у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Волинської області або у приватних будинках (сільська місцевість);
  • щомісячна виплата допомоги на проживання деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб;
  • разова виплата цивільному населенню, що евакуюється, у розмірі 3600 грн на станції прибуття;
  • гуманітарна допомога;
  • психологічна допомога;
  • медична допомога.

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