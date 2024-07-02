Авиаудар РФ повторно повредил пожарную часть в Селидово. Фото: ГСЧС Донецкой области

В результате российского авиаудара второй раз за неделю оккупанты повредили пожарно-спасательную часть Селидово. Об этом информирует главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.



«Уже в который раз российские войска обстреляли Селидово. Только за неделю в результате обстрелов города была дважды повреждена пожарно-спасательная часть. Вчера вечером враг сбросил авиабомбу на город, взрывной волной и обломками было повреждено 14 дверных и 31 оконных блоков, подвесной потолок в служебных помещениях, 500 кв. м шиферной кровли, рамы и навесы 6 въездных ворот. Личный состав и пожарно-спасательная техника не пострадали», — говорится в сообщении спасателей.



Напомним, четыре жителя Донецкой области погибли и 27 пострадали в результате российских обстрелов

Авиаудар РФ повторно повредил пожарную часть в Селидово. Фото: ГСЧС Донецкой области



Авиаудар РФ повторно повредил пожарную часть в Селидово. Фото: ГСЧС Донецкой области

Авиаудар РФ повторно повредил пожарную часть в Селидово. Фото: ГСЧС Донецкой области