Авіаударом РФ повторно пошкоджена пожежна частина в Селидовому

Внаслідок російського авіаудару вдруге за тиждень окупанти пошкодили пожежно-рятувальну частину Селидового. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Донецькій області.
«Вже вкотре російські війська обстріляли Селидове. Лише за тиждень внаслідок обстрілів міста було двічі пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Вчора ввечері ворог скинув авіабомбу на місто, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені 14 дверних та 31 віконних блоки, підвісна стеля в службових приміщеннях, 500 кв. м шиферної покрівлі, рами та навіси 6 в’їзних воріт. Особовий склад та пожежно-рятувальна техніка не постраждали», — йдеться у повідомленні рятувальників.
Нагадаємо, четверо жителів Донецької області загинули, а 27 постраждали внаслідок обстрілів російських військ.
Авіаудар РФ повторно пошкодив пожежну частину у Селидовому. Фото: ДСНС Донецької області
Авіаудар РФ повторно пошкодив пожежну частину у Селидовому. Фото: ДСНС Донецької області
Авіаудар РФ повторно пошкодив пожежну частину у Селидовому. Фото: ДСНС Донецької області
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