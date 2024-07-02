РФ снова ударила по Никополю: есть погибшие, много раненых, сред них — дети

Россияне атаковали Никополь. Фото: Сергей Лысак

Сегодня, 2 июля, Никополь Днепропетровской области в очередной раз попал под обстрел российских войск. Известно о гибели двух женщин, также пострадали девять людей, среди них — дети. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«В Никополе из-за атак россиян погибли две женщины — 61 и 86 лет», — написал он.





По уточненной информации, в городе девять жителей получили ранения, среди них — подростки 9 и 17 лет. Им медики оказывают помощь.



Кроме того, в райцентре повреждены жилье дома, учебные заведения и амбулатория. Также оказались под ударом магазины, салон красоты и авто.



Ранее мы писали, что в Днепре спасатели обнаружили тело женщины под завалами многоэтажки, которую россияне обстреляли 28 июня.