РФ знову вдарила по Нікополю: є загиблі, багато поранених, серед них — діти

Росіяни атакували Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 2 липня, Нікополь Дніпропетровської області вкотре потрапив під обстріл російських військ. Відомо про загибель двох жінок, також постраждали дев'ять людей, серед них — діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки — 61 і 86 років», — написав він.





За уточненою інформацією, у місті дев'ять мешканців отримали поранення, серед них — підлітки 9 та 17 років. Їм медики надають допомогу.



Крім того, у райцентрі пошкоджені будинки, навчальні заклади та амбулаторія. Також опинилися під ударом магазини, салон краси та авто.



Раніше ми писали, що у Дніпрі рятувальники виявили тіло жінки під завалами багатоповерхівки , яку росіяни обстріляли 28 червня.