Российские дипломаты в Вене причастны к смерти бывшего летчика Кузьминова — СМИ

Максим Кузьминов. Фото из открытых источников

Находящиеся в Вене российские дипломаты-шпионы причастны к организации убийства в Испании бывшего российского летчика Максима Кузьминова, перегнавшего в прошлом году из РФ в Украину вертолет Ми-8. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на западные спецслужбы.

Убийцы, пять раз выстрелившие в Максима Кузьминова, а затем переехавшие его внедорожником у его дома в Испании, «были преступниками, которым платили наличными российские государственные служащие из Вены».

«Сейчас мы становимся обузой для наших соседей, потому что Россия использует нас как оперативную базу», — заявил СМИ высокопоставленный сотрудник австрийской разведки.

По его словам, Россия присылает большие объемы наличных денег в соседние страны, такие как Литва, автомобильным транспортом. Оттуда российские дипломаты переправляют их по всей Европе, часто через дипломатическую почту, которую не может проверить полиция.

Издание отмечает, что столица Австрии стала «новым центром российского шпионажа в Европе» и в нее перебрались десятки российских шпионов, высланных из других европейских стран – за последние два года количество российских госслужащих в Австрии возросло с 300 до более 500, почти половина из которых являются шпионами.

Австрийское информагентство АРА сообщает, что официального подтверждения со стороны Австрии причастности российских дипломатов к убийству в Испании Кузьминова не поступало.

В прокуратуре Вены сообщили агентству, что пока никакого запроса о правовой помощи со стороны Испании по этому поводу не поступало.

Ранее сообщалось, что убитый в Испании российский летчик Максим Кузьминов жил там под именем Игоря Шевченко из Донецка.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 в Украину в сентябре 2023 года. Позднее он выступил на пресс-конференции в Киеве, где объяснил свое решение негативным отношением к российскому вторжению в Украину.