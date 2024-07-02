Російські дипломати у Відні причетні до смерті колишнього льотчика Кузьмінова

Максим Кузьмінов. Фото з відкритих джерел

Російські дипломати-шпигуни, які перебувають у Відні, причетні до організації вбивства в Іспанії колишнього російського льотчика Максима Кузьмінова, який минулого року перегнав з РФ в Україну вертоліт Мі-8. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на західні спецслужби.

Вбивці, які п'ять разів вистрілили в Максима Кузьмінова, а потім переїхали позашляховиком біля його будинку в Іспанії, «були злочинцями, яким платили готівкою російські державні службовці з Відня», – пише видання.

«Зараз ми стаємо тягарем для наших сусідів, тому що Росія використовує нас як оперативну базу», — заявив ЗМІ високопоставлений співробітник австрійської розвідки.

За його словами, Росія надсилає великі обсяги готівки до сусідніх країн, таких як Литва, автомобільним транспортом. Звідти російські дипломати переправляють грошівсією Європою часто через дипломатичну пошту, яку не може перевірити поліція.

Видання зазначає, що столиця Австрії стала «новим центром російського шпигунства в Європі», і до неї перебралися десятки російських шпигунів, висланих з інших європейських країн — за останні два роки кількість російських держслужбовців в Австрії зросла з 300 до 500, майже половина з яких є шпигунами.

Австрійське інформагентство АРА повідомляє, що офіційного підтвердження з боку Австрії причетності російських дипломатів до вбивства в Іспанії Кузьмінова не надходило.

У прокуратурі Відня повідомили агентству, що наразі жодного запиту щодо правової допомоги з боку Іспанії з цього приводу не надходило.

Раніше повідомлялося, що вбитий в Іспанії російський льотчик Максим Кузьмінов проживав там під ім'ям Ігоря Шевченка з Донецька.

Кузьмінов викрав гелікоптер Мі-8 і доправив до України у вересні 2023 року. Пізніше він виступив на пресконференції у Києві, де пояснив своє рішення негативним ставленням до російського вторгнення в Україну.