В Украине 3 июля графики отключения света будут действовать весь день

Завтра, 3 июля, по всей территории Украины будут вводить графики отключений света. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«3 июля облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 — две очереди, в остальные часы суток — три очереди отключений одновременно», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что причина отключений — высокий уровень энергопотребления из-за жары.



Ранее мы писали, что в июне 2024 года импорт электроэнергии вырос почти в два раза по отношению к предыдущему месяцу – с 449 млн кВт-ч до 859 млн кВт-ч, экспорт был равен нулю.