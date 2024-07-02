В Україні 3 липня графіки відключення світла діятимуть весь день

Завтра, 3 липня, по всій території України запроваджують графіки відключень світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



«3 липня обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби — три черги відключень одночасно», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що причина відключень — високий рівень енергоспоживання через спеку.



Раніше ми писали, що в червні 2024 року імпорт електроенергії зріс майже вдвічі порівняно з попереднім місяцем — з 449 млн кВт-год до 859 млн кВт-год, експорт дорівнював нулю.