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СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ в Одессе

02 июля 2024, 18:45

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ в Одессе

В Одессе обезврежена агентурная группа ФСБ. Фото: СБУ В Одессе обезврежена агентурная группа ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала действующую в Одессе агентурную группу ФСБ России. В состав ячейки входили двое военных и их сообщница. Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 2 июля.

Отмечается, что по заданию российской спецслужбы фигуранты разведывали локации систем ПВО, обороняющих Одессу. Чтобы установить соответствующие координаты, агенты систематически объезжали областной центр и его близлежащие территории.

В случае обнаружения «нужных» объектов скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на Гугл-картах.

Еще одной задачей шпионской группы была замаскированная установка беспроводных магнитных камер на территории морского порта Одессы. Для конспирации агенты ФСБ использовали услуги такси, а их сообщница маскировала внешность, постоянно меняя парики.

СБУ задержала резидента агентурной группы ФСБ и его подельника, когда они фотографировали военный объект. Женщина была задержана в ее собственном доме после того, как она сделала доразведку вблизи потенциальной цели.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они приобрели и пользовались исключительно для коммуникации с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в государственной измене, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

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