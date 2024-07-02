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СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ в Одесі

02 липня 2024, 18:45

СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ в Одесі

В Одесі знешкоджено агентурну групу ФСБ. Фото: СБУ В Одесі знешкоджено агентурну групу ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки України нейтралізувала в Одесі агентурну групу ФСБ Росії. До складу осередку входили двоє військових та їхня спільниця. Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 2 липня.

За завданням російської спецслужби фігуранти розвідували локації систем ППО, що обороняють Одесу. Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об'їжджали обласний центр та його довколишні території.

У разі виявлення «потрібних» об'єктів приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на Google-картах.

Ще одним завданням шпигунської групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси. Для конспірації агенти ФСБ використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки.

СБУ затримала резидента агентурної групи ФСБ та його спільника, коли вони фотографували військовий об'єкт. Жінку було затримано у її власному будинку після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони придбали та користувалися виключно для комунікації із ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру у державній зраді, вчиненій організованою групою в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

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