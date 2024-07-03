ВСУ нанесли ракетный удар по КП российской группировки войск «Днепр»: ранение мог получить командующий Теплинский

Командующий группировкой войск «Днепр» ВС РФ Михаил Теплинский. Фото: российские СМИ

30 июня около 05:00 ВСУ двумя ракетами HIMARS с кассетной боевой частью нанесли удар по командному пункту группировки войск «Днепр» ВС РФ в пригороде оккупированного Геническа Херсонской области. Об этом сообщил Телеграм-канал «Досье Шпиона».

В качестве командного пункта использовалось двухэтажное административное здание. Вследствие удара пять российских военнослужащих погибли, еще 12 – получили ранения.

В ходе атаки был ранен командующий группировкой войск «Днепр», генерал-полковник Михаил Теплинский. Помимо правоохранительных органов, разбирательство на месте проводит специально созданная комиссия группировки войск «Днепр». Ищут «крота», поскольку удар нанесли через несколько часов после прибытия Теплинского в КП.

Как отметили в канале, информация о ранении Теплинского требует дополнительного подтверждения.

Напомним, что 1 июля ВСУ ракетным ударом уничтожили крупный склад «шахедов» под оккупированным Севастополем.