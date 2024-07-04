В Дружковке из-за российского обстрела повреждена пожарная часть

Последствия обстрела пожарной части в Дружковке. Фото: ГСЧС в Донецкой области

В результате российского обстрела днем 3 июля получила повреждения пожарная часть в Дружковке. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Среди дня агрессор обстрелял город Дружковка. Взрывной волной и обломками были повреждены санитарный автомобиль, 6 въездных ворот пожарно-спасательной части, а также 5 дверных и 20 оконных блоков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди личного состава пожарной части пострадавших нет.

Напомним, днём 3 июля приблизительно в 14:40 Дружковке прогремели взрывы.