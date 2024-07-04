У Дружківці через російський обстріл пошкоджена пожежна частина

Внаслідок російського обстрілу вдень 3 липня зазнала пошкоджень пожежна частина у Дружківці. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.
«Серед дня агресор обстріляв місто Дружківка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджений санітарний автомобіль, 6 в'їзних воріт пожежно-рятувальної частини, а також 5 дверних та 20 віконних блоків», — йдеться у повідомленні.
Серед особового складу пожежної частини постраждалих немає.
Нагадаємо, вдень 3 липня приблизно о 14:40 в Дружківці пролунали вибухи.
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