В Генштабе рассказали, на каких направлениях больше всего активна армия РФ

За прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение. Россияне продолжают атаковать на Торецком и Покровском направлениях. Здесь они совершили больше всего атак. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«На Торецком направлении агрессор значительно активизировался — совершил 25 атак, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Пивничное и Нью-Йорк в Донецкой области. На Покровском направлении наши защитники отражали 37 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Яснобродовка, Уманское, Карловка Донецкой области», — говорится в сообщении.



Ситуация на фронте следующая:



На Харьковском направлении противник продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 15 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы.



На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составило восемь. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.



На Лиманском направлении наши войска помешали 32 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны в Донецкой области и Серебрянского лесничества.



На Северском направлении Силами обороны отражены три атаки в районах Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.



На Краматорском направлении украинские защитники остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клищиевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.



На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.



На Времивском направлении противник совершил пять атак наших позиций в районах Водяного и Урожайного Донецкой области.



На Ореховском направлении состоялось девять боевых столкновений у населенных пунктов Работино и Щербаки в Запорожской области.



На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все три атаки россиян успеха не имели.



Ранее мы писали, что войска России оккупировали поселок Восход и село Сокол Донецкой области.