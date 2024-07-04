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В Генштабе рассказали, на каких направлениях больше всего активна армия РФ

04 июля 2024, 09:59

В Генштабе рассказали, на каких направлениях больше всего активна армия РФ

За прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение. Россияне продолжают атаковать на Торецком и Покровском направлениях. Здесь они совершили больше всего атак. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

«На Торецком направлении агрессор значительно активизировался — совершил 25 атак, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Пивничное и Нью-Йорк в Донецкой области. На Покровском направлении наши защитники отражали 37 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Яснобродовка, Уманское, Карловка Донецкой области», — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте следующая:

На Харьковском направлении противник продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 15 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составило восемь. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении наши войска помешали 32 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны в Донецкой области и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении Силами обороны отражены три атаки в районах Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клищиевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил пять атак наших позиций в районах Водяного и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось девять боевых столкновений у населенных пунктов Работино и Щербаки в Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все три атаки россиян успеха не имели.

Ранее мы писали, что войска России оккупировали поселок Восход и село Сокол Донецкой области. 

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