У Генштабі розповіли, на яких напрямках найбільше атакує армія РФ

Минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Росіяни продовжують атакувати на Торецькому та Покровському напрямках. Тут вони здійснили найбільше атак. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«На Торецькому напрямку агресор значно активізувався: здійснив 25 атак, зокрема, біля населених пунктів Діліївка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк у Донецькій області. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 37 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Уманське, Карлівка Донецької області», — йдеться у повідомленні.



Ситуація на фронті така.



На Харківському напрямку противник продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, всього тут сталося 15 бойових зіткнень неподалік населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці.



На Куп'янському напрямку кількість зіткнень за добу склала вісім. Сили оборони відбивали атаки противника поблизу Сіньківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.



На Лиманському напрямку українські війська завадили 32 атакам окупантів біля населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни у Донецькій області та Серебрянського лісництва.



На Сіверському напрямку Силами оборони відбито три атаки поблизу Верхньокам'янського та Виїмки Донецької області.



На Краматорському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб противника прорвати нашу оборону біля Кліщіївки, Калинівки, Іванівського та Часового Яру на Донеччині.



На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників неподалік населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.



На Времівському напрямку противник здійснив п'ять атак наших позицій неподалік Водяного та Урожайного Донецької області.



На Оріхівському напрямку відбулося дев'ять бойових зіткнень біля населених пунктів Роботине та Щербаки у Запорізькій області.



На Наддніпрянському напрямку окупанти та надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі три атаки росіян успіху не мали.



Раніше ми писали, що війська Росії окупували селище Схід та село Сокіл Донецької області.