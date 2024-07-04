В Офисе президента отреагировали на анонс Такера Карлсона об интервью с Зеленским

Спикер президента Украины Сергей Никифоров. Фото: Пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров в Facebook в четверг, 4 июля.

«Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — написал Никифоров.

Напомним, ранее сегодня Карлсон заявил, что якобы получил разрешение на интервью с Владимиром Зеленским. По его словам, попытки его получить продолжались два года, особенно интенсивно — после интервью с главой Кремля Владимиром Путиным в феврале текущего года.