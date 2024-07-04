Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Такер Карлсон. Фото: FOX News

Скандальный американский журналист Такер Карлсон заявил, что якобы получил разрешение на интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Карлсон сообщил в своем Twitter-аккаунте (X).

По словам Карлсона, такие попытки продолжались два года, и особенно интенсивно — после февральского интервью с главой Кремля Владимиром Путиным.

Вместе с тем Карлсон объяснил инициативу своей беседы с украинским президентом потребностью дать гражданам США «необходимую информацию о конфликте», который влияет на позицию страны на мировой арене.

«Кажется, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались два года, и особенно интенсивно — после интервью с Путиным в феврале. Суть состоит в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, полностью меняющем позицию их страны в мире», — написал американский обозреватель.

Когда именно появится материал — Карлсон не уточняет.

Напомним, 6 февраля во время визита в РФ Карлсон заявил о планах взять интервью у Владимира Путина. По его словам, это необходимо потому, что «большинство американцев не имеют никакого представления о том, почему Путин вторгся в Украину и каковы его цели сейчас».

Уже 9 февраля интервью попало в сеть и, как и ожидалось, в нем глава Кремля отметился рядом скандальных заявлений и оправданий полномасштабного вторжения в Украину.