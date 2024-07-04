В «ДНР» более 9 тысяч абонентов остаются без света

На временно захваченных территориях Донецкой области проблемы с электроснабжением, более 9 тысяч потребителей остаются без света. Об этом сообщил Telegram-канал Типичный Донецк.



По предварительной информации, обесточено 166 трансформаторных подстанций.



«Без электроэнергии остаются 9046 бытовых абонентов», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что так называемый глава администрации Донецка Алексей Кулемзин 3 июля сообщил, что более 30 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в связи с обстрелом Петровского района.