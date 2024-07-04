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У «ДНР» понад 9 тисяч абонентів залишаються без світла

04 липня 2024, 13:18

У «ДНР» понад 9 тисяч абонентів залишаються без світла

На тимчасово захоплених територіях Донецької області проблеми з електропостачанням, понад 9 тисяч споживачів залишаються без світла. Про це повідомив Telegram-канал Типовий Донецьк.

За попередньою інформацією, знеструмлено 166 трансформаторних підстанцій.

«Без електроенергії залишаються 9046 побутових абонентів», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що так званий голова адміністрації Донецька Олексій Кулемзін 3 липня повідомив, що понад 30 тисяч абонентів залишаються без електропостачання через обстріл Петрівського району.

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