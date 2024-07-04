Российские войска авиацией пытаются уничтожить Торецк, чтобы потом захватить руины города

Российская армия не прекращает активные боевые действия на Торецком направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

По его словам, за прошлые сутки на этом направлении было 25 атак оккупантов.

«Враг использует авиацию, которая в день по 10-20 авиаударов наносит по территорию, в частности, Торецкой громады. Враг уничтожает всю инфраструктуру, как и в других городах. Цель – сначала что-то уничтожить, а потом взять определенные руины, повесить свою трехцветную тряпку и сказать, что «мы освободили территорию». А на самом деле враг такими действиями уничтожает все на своем пути», – отметил Волошин.

Напомним, что в ВСУ подтвердили выход украинских войск из микрорайона «Канал» в Часов Яре.