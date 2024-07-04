Російські війська авіацією намагаються знищити Торецьк, щоб потім захопити руїни міста

Російська армія не припиняє активних бойових дій на Торецькому напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, минулої доби на цьому напрямку було 25 атак окупантів.

«Ворог використовує авіацію, яка в день по 10-20 авіаударів завдає по території, зокрема, Торецької громади. Ворог знищує всю інфраструктуру, як і в інших містах. Мета – спочатку щось знищити, а потім взяти певні руїни, повісити свою триколірну ганчірку та сказати, що «ми звільнили територію». А насправді ворог такими діями знищує все на своєму шляху», – наголосив Волошин.

Нагадаємо, що у ЗСУ підтвердили вихід українських військ із мікрорайону «Канал» у Часовому Яру.