Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Російські війська авіацією намагаються знищити Торецьк, щоб потім захопити руїни міста

04 липня 2024, 17:28

Російські війська авіацією намагаються знищити Торецьк, щоб потім захопити руїни міста

Російська армія не припиняє активних бойових дій на Торецькому напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, минулої доби на цьому напрямку було 25 атак окупантів.

«Ворог використовує авіацію, яка в день по 10-20 авіаударів завдає по території, зокрема, Торецької громади. Ворог знищує всю інфраструктуру, як і в інших містах. Мета – спочатку щось знищити, а потім взяти певні руїни, повісити свою триколірну ганчірку та сказати, що «ми звільнили територію». А насправді ворог такими діями знищує все на своєму шляху», – наголосив Волошин.

Нагадаємо, що у ЗСУ підтвердили вихід українських військ із мікрорайону «Канал» у Часовому Яру.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Назар Волошин
Місця
Торецьк
Організації
Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Авіація

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:52
Біля окупованого Дебальцевого підірвали опори залізничної контактної мережі
15:38
У Харківській області поранено чотирьох людей внаслідок ранкового обстрілу
13:18
У «ДНР» понад 9 тисяч абонентів залишаються без світла
12:19
У «ДНР» змінилися тарифи на комунальні послуги: скільки доведеться платити
11:55
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:56
В Українську Донецької області вранці прогриміли вибухи
09:47
Російські військові обстріляли 17 населених пунктів Донецької області минулої доби
23:46
Головне за день: Дніпро, Харків – масові обстріли. Удар по складу боєприпасів у Донецьку
20:20
Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів (оновлено)
17:22
Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
16:03
У захопленому Донецьку стався обстріл: двох людей госпіталізували
14:12
Окупований Донецьк частково знеструмлений: є проблеми з водою
11:32
У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
10:50
У Боровій на Харківщині з-під завалів будинку витягли тіло загиблого
08:02
Трамп готовий віддати Путіну частину українських територій в обмін на швидке завершення війни — Politico
23:39
Головне за день: Орбан прибув до Києва. У Криму знищений склад дронів
23:22
Проголосували за проведення незаконного референдуму: три «депутати парламенту ДНР» отримали термін
22:57
На окупованій Луганщині росіяни обмежили видачу «гуманітарної допомоги» місцевим жителям
16:53
Суд оголосив вирок голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику
15:36
Андрющенко розповів, як росіяни планують використати порт Маріуполя
усі новини
17:28
Російські війська авіацією намагаються знищити Торецьк, щоб потім захопити руїни міста
17:20
Чотири райони Донеччини під ударом росіян: є жертва та постраждалі, серед них дитина
16:52
Біля окупованого Дебальцевого підірвали опори залізничної контактної мережі
16:33
Внаслідок «прильоту» по газовій інфраструктурі на Полтавщині загинув робітник, є постраждалі
16:16
У Росії за підозрою у шахрайстві затримали полковника: його полк звинувачують у різанині в Бучі
15:59
РФ наносить по 10-20 авіаударів: скільки мешканців проживає в Торецькій громаді
15:38
У Харківській області поранено чотирьох людей внаслідок ранкового обстрілу
14:58
Рятувальники вивезли 16 людей з Торецької громади
14:55
У Краматорську відновили 6 багатоповерхівок, пошкоджених російськими обстрілами
14:32
В Донецькій області знеструмилася шахта: не поверхню вивели майже три сотні працівників
13:59
При атаці дронів у Бєлгородській області постраждали місцеві жителі, серед них — дитина
13:57
Західні експерти закликали НАТО не обіцяти Україні членства в альянсі — Politico
13:32
РФ вранці тричі вдарила по Селидівській громаді: пошкоджені житлові будинки
13:18
У «ДНР» понад 9 тисяч абонентів залишаються без світла
12:37
В Офісі президента відреагували на анонс Такера Карлсона про інтерв'ю із Зеленським
12:34
У Маріуполі росіяни збирають мігрантів і відправляють їх на фронт під Часів Яр
12:19
У «ДНР» змінилися тарифи на комунальні послуги: скільки доведеться платити
12:14
«Утримувати було недоцільно»: у ЗСУ підтвердили вихід українських військ із мікрорайону «Канал» у Часовому Яру
11:55
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:37
Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським
усі новини
ВІДЕО
Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів (оновлено) Внаслідок обстрілу в Донецьку палає російський склад боєприпасів (оновлено)
03 липня, 20:20
Росіяни продовжують перетворювати Маріуполь на військову базу. Фото: міськрада Армія РФ перекидає резерви у бік Торецька та Покровська через Маріуполь — міськрада
03 липня, 17:22
Парамедики потрапили під обстріл. Фото: скрін з відео Під Торецьком авто парамедиків поліції потрапило під обстріл: є постраждалі
03 липня, 15:52
ГУР знищило техніку окупантів на фронті. Фото: скрін з відео Розвідники знищили понад десяток одиниць техніки російських окупантів
03 липня, 11:59
Після російського обстрілу у Дніпрі є загиблі та поранені. Фото: ХДніпро/Телеграм У Дніпрі після російського обстрілу щонайменше троє загиблих та 18 постраждалих
03 липня, 11:32
Російська жінка-штурмовик на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Росія кидає жінок на штурм українських позицій на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
02 липня, 16:15

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір