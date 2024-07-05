На визит Виктора Орбана в Москву отреагировали в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Интерфакс

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата Европейского союза на поездку в страну-агрессор Россию от имени ЕС. Об этом в четверг, 4 июля, в социальной сети Х написал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Он напомнил, что Венгрия по ротационному принципу с начала июля председательствует в Совете ЕС, однако подчеркнул, что у Будапешта нет мандата на взаимодействие с Россией от имени Евросоюза.

«Европейский Совет имеет четкую позицию: Россия — агрессор, Украина — жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины», — говорится в сообщении Мишеля.

Орбан совершит визит в Москву и встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, 2 июля Виктор Орбан в первый раз побывал в Киеве с начала полномасштабной войны и встретился с президентом Владимиром Зеленским.