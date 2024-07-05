Из-за обстрела загорелось оборудование на одной из подстанций Донетчины

Российские обстрелы на Донетчине привели к возгоранию оборудования на одной из подстанций. Кроме того, была обесточена воздушная линия облэнерго. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«В Донецкой области в результате вражеского обстрела на одной из подстанций загорелось оборудование. Обесточились другие подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители, а также шахта», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что под землей были 33 работника — их вывели на поверхность.



Спасатели ликвидировали пожар.



Через несколько часов в результате еще одного обстрела отключилась другая воздушная линия облэнерго.



«Обесточились подстанции, присоединенные к ним бытовые потребители и шахта. Под землей находились 27 человек — их вывели на поверхность», — резюмировали в пресс-службе.



Ранее мы писали, что 4 июля в Донецкой области обесточивалась шахта.