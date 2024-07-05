Через обстріл загорілося обладнання на одній із підстанцій Донеччини

Російські обстріли на Донеччині призвели до займання обладнання на одній із підстанцій. Крім того, знеструмлена повітряна лінія обленерго. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу на одній з підстанцій загорілося обладнання. Знеструмлювалися інші підстанції та приєднані до них побутові споживачі, а також шахта», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що під землею перебували 33 працівники — їх вивели на поверхню.



Рятувальники ліквідували пожежу.



За кілька годин внаслідок ще одного обстрілу відключилася інша повітряна лінія обленерго.



«Знеструмлювалися підстанції, приєднані до них побутові споживачі та шахта. Під землею перебували 27 людей — їх вивели на поверхню», — резюмували у пресслужбі.



Раніше ми писали, що 4 липня на Донеччині знеструмлювалася шахта.