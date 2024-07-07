В РФ умер брат советника главы ОП Михаила Подоляка, служивший, вероятно, в разведке

Умер брат Михаила Подоляка. Фото: KIU. Russian Officers killed in Ukraine

В российских СМИ недавно появилась информация о смерти Владимира Подоляка, который является родным братом советника главы ОП Михаила Подоляка. Кроме того, погибший якобы работал в ГРУ РФ. Об этом передает издание SOTA со ссылкой на аккаунт «KIU. Russian Officers killed in Ukraine».



«Владимир Михайлович Подоляк, российский полковник в отставке и старший брат Михаила Подоляка, советника президента Украины, умер 19 мая 2024 года в возрасте 59 лет», — говорится в сообщении.



Причина смерти неизвестна.



Как отмечается, факт смерти подтверждается открытым московским нотариусом наследственным делом.



В издании обратили внимание на фото с кладбища, в частности, на его могиле размещен венок «От коллектива ЦПС» — Центра подготовки специалистов ГРУ (Главного разведывательного управления). Это говорит о том, что Владимир служил в российской разведке.





Более того, в 2019 году Владимир Подоляк, согласно данным «Вот так», был прописан в Москве по адресу «Консерватории» (улица Народного Ополчения, 50) – Военной академии Минобороны (бывшей Военно-дипломатической академии), в этом учебном заведении готовят специалистов для военной разведки РФ.



При этом, Михаил Подоляк в 2021 году подтвердил, что у него действительно есть родной брат, который в конце 80-х годов выехал в Россию. По словам украинского политика, его брат был «обычным пенсионером», отмечая, что почти не общается с родственником и не может нести за него ответственность.



«Насчет общения... Во-первых, сейчас его практически нет. То есть на день рождения могу позвонить и все. И этому есть много мировоззренческих и организационных причин. Во-вторых, не вижу никакого смысла отказываться от семьи, даже если идеологически мы категорически разные. И даже если я категорически против любой враждебной для моей страны идеологии, тем более современной российской», — рассказывал Подоляк.



Также он опровергал заявления о работе своего брата в российских спецслужбах. Якобы к ФСБ или КГБ его родственники никогда не относились.



«Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей?» — спрашивал советник.