У РФ помер брат радника голови ОП Михайла Подоляка, який служив, ймовірно, у російській розвідці

Помер брат Михайла Подоляка. Фото: KIU. Russian Officers killed in Ukraine

У російських ЗМІ нещодавно з'явилася інформація про смерть Володимира Подоляка, котрий є рідним братом радника голови ОП Михайла Подоляка. Крім того, загиблий нібито працював у ГРУ РФ. Про це повідомляє видання SOTA з посиланням на обліковий запис «KIU. Russian Officers killed in Ukraine».



«Володимир Михайлович Подоляк, російський полковник у відставці та старший брат Михайла Подоляка, радника президента України, помер 19 травня 2024 року у віці 59 років», — йдеться у повідомленні.



Причина смерті невідома.



Як зазначається, факт смерті підтверджується відкритим московським нотаріусом спадковою справою.



У виданні звернули увагу на фото з цвинтаря, зокрема на його могилі розміщено вінок «Від колективу ЦПС» — Центру підготовки фахівців ГРУ (Головного розвідувального управління). Це говорить про те, що Володимир служив у російській розвідці.





На додаток, у 2019 році Володимир Подоляк, згідно з даними «Ось так», був прописаний у Москві за адресою «Консерваторії» (вулиця Народного Ополчення, 50) – Військової академії Міноборони (колишньої Військово-дипломатичної академії), у цьому навчальному закладі готують фахівців для воєнної розвідки РФ.



При цьому, Михайло Подоляк у 2021 році підтвердив, що у нього справді є рідний брат, який наприкінці 80-х років виїхав до Росії. За словами українського політика, його брат був «звичайним пенсіонером», наголошуючи, що майже не спілкується з родичем і не може нести за нього відповідальність.



«Щодо спілкування... По-перше, зараз його практично немає. Тобто, на день народження можу зателефонувати і все. І цьому є багато світоглядних та організаційних причин. По-друге, не бачу жодного сенсу відмовлятися від сім'ї, навіть якщо ідеологічно ми категорично різні. І навіть якщо я категорично проти будь-якої ворожої для моєї країни ідеології, тим більше сучасної російської», — розповідав Подоляк.



Також він спростовував заяви про роботу свого брата у російських спецслужбах. Нібито до ФСБ чи КДБ його родичі ніколи не належали.



«Якщо людині 60 років, мені 51, я маю нести відповідальність за інших людей?» — питав радник.