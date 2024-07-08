В оккупированном Донецке во многих районах города пропал свет. Что известно

8 июля наблюдаются проблемы с электроснабжением в захваченном Донецке. Об этом пишут местные жители в чатах.

По их словам, свет пропал во многих районах города.

Также об отключении света сегодня вечером «Новостям Донбасса» рассказали дончане. Одни полагают, что свет пропал из-за грозы. Кто-то считает, что произошел удар по подстанции.

Оккупационные власти ситуацию пока не комментировали.

Напомним, что в Донецкой области обесточилась шахта, на поверхность вывели почти три сотни работников.