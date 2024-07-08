В окупованому Донецьку у багатьох районах міста зникло світло. Що відомо

8 липня спостерігаються проблеми з електропостачанням у захопленому Донецьку. Про це пишуть місцеві жителі у чатах.

За їхніми словами, світло зникло у багатьох районах міста.

Також про відключення світла сьогодні ввечері «Новини Донбасу» розповіли донеччани. Одні вважають, що світло зникло через грозу. Хтось вважає, що стався удар по підстанції.

Окупаційна влада ситуацію поки не коментувала.

Нагадаємо, що на Донеччині знеструмилася шахта, на поверхню вивели майже три сотні працівників.