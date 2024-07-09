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Под оккупированным Мелитополем автомобиль попал под поезд: погибли пять человек

09 июля 2024, 12:59

Под оккупированным Мелитополем автомобиль попал под поезд: погибли пять человек

Пять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового поезда под оккупированным Мелитополем Запорожской области. Фото: соцсети Пять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового поезда под оккупированным Мелитополем Запорожской области. Фото: соцсети

Крупная авария с человеческими жертвами произошла утром 9 июля на трассе Мелитополь — Запорожье. На железнодорожном переезде возле села Новобогдановка пассажирское авто столкнулось с грузовым поездом. Об этом сообщает издание «РІА Південь».

Отмечается, что в машине находилось 7 человек, пятеро из которых погибло на месте, еще двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Известно, что авто направлялось из Михайловки в Крым, где одному из пассажиров должны были провести операцию. Жители Мелитопольщины вынуждены выезжать из оккупированного региона, чтобы получить медицинскую помощь», — пишет издание.

В сети появились фото с места трагедии. На кадрах видно, что автомобиль буквально раздавило поездом. Сотрудникам МЧС пришлось применить специнструменты, чтобы извлечь останки людей из салона.

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