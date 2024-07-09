Під окупованим Мелітополем автомобіль потрапив під потяг: загинуло п'ятеро людей

П'ятеро людей загинули внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажного поїзда під окупованим Мелітополем Запорізької області. Фото: соцмережі

Велика аварія з людськими жертвами сталася вранці 9 липня на трасі Мелітополь – Запоріжжя. На залізничному переїзді біля села Новобогданівка пасажирське авто зіштовхнулося із вантажним потягом. Про це повідомляє видання «РІА Південь».

Зазначається, що у машині перебувало 7 людей, п'ятеро з яких загинули на місці, а двох доправили до лікарні у тяжкому стані.

«Відомо, що авто прямувало з Михайлівки до Криму, де одному з пасажирів мали провести операцію. Жителі Мелітопольщини змушені виїжджати з окупованого регіону, аби отримати медичну допомогу», — пише видання.

У мережі з'явились фото з місця трагедії. На кадрах видно, що автомобіль буквально розчавило потягом. Співробітникам МНС довелося застосувати спецінструменти, щоб витягти рештки тіл із салону.