По информации военных аналитиков, российские оккупанты продолжают давление в сторону центра Нью-Йорка Донецкой области. В свою очередь, спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин заявил, что украинские военнослужащие ведут бои за населенный пункт. Об этом сообщил он в эфире национального телемарафона.



«Я не буду ни подтверждать, ни опровергать данные международных аналитиков, только скажу, что Силы обороны ведут бои за этот город», — отметил он.



По словам Волошина, россияне не прекращают штурмовых действий и обстрелов из различных видов вооружения и с применением авиации.



Ранее мы писали, что войска России оккупировали село Евгеновка в Донецкой области.