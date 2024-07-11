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Силы обороны ведут бои за Нью-Йорк — Волошин

11 июля 2024, 16:17

Силы обороны ведут бои за Нью-Йорк — Волошин

По информации военных аналитиков, российские оккупанты продолжают давление в сторону центра Нью-Йорка Донецкой области. В свою очередь, спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин заявил, что украинские военнослужащие ведут бои за населенный пункт. Об этом сообщил он в эфире национального телемарафона.

«Я не буду ни подтверждать, ни опровергать данные международных аналитиков, только скажу, что Силы обороны ведут бои за этот город», — отметил он.

По словам Волошина, россияне не прекращают штурмовых действий и обстрелов из различных видов вооружения и с применением авиации.

Ранее мы писали, что войска России оккупировали село Евгеновка в Донецкой области.

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