Сили оборони ведуть бої за Нью-Йорк — Волошин

За інформацією військових аналітиків, російські окупанти продовжують тиск в бік центру Нью-Йорка Донецької області. Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що українські військовослужбовці ведуть бої за населений пункт. Про це повідомив він в ефірі національного телемарафону.



«Я не буду ні підтверджувати, ні спростовувати дані міжнародних аналітиків, тільки скажу, що Сили оборони ведуть бої за це місто», — зазначив він.



За словами Волошина, росіяни не припиняють штурмових дій та обстрілів з різних видів озброєння та із застосуванням авіації.



Раніше ми писали, що війська Росії окупували село Євгенівка на Донеччині.