В Белгородской области РФ военнослужащий расстрелял людей и сбежал с пулеметом и патронами

Военнослужащий открыл огонь по людям в Белгородской области России, а затем сбежал с пулеметом и патронами. Об этом сегодня сообщило российское издание Baza.

«Стрельба в пункте военной дислокации в Белгородской области. По данным «Базы», есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, после стрельбы ночью в одном из районов Белгородской области объявлен план «Перехват»: разыскивают военнослужащего с пулеметом Калашникова и 70 патронами.

Информация уточняется.