У Бєлгородській області РФ військовослужбовець розстріляв людей і втік із кулеметом та набоями

Військовослужбовець відкрив вогонь по людях у Бєлгородській області Росії, а потім втік із кулеметом та набоями. Про це повідомило російське видання Baza.
«Стрільба у пункті військової дислокації у Бєлгородській області. За даними «Бази», є загиблі та поранені», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, після стрілянини вночі в одному з районів Бєлгородської області оголошено план «Перехоплення»: розшукують військовослужбовця з кулеметом Калашнікова та 70 набоями.
Інформація уточнюється.
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