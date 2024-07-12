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У Бєлгородській області РФ військовослужбовець розстріляв людей і втік із кулеметом та набоями

12 липня 2024, 10:27

У Бєлгородській області РФ військовослужбовець розстріляв людей і втік із кулеметом та набоями

Військовослужбовець відкрив вогонь по людях у Бєлгородській області Росії, а потім втік із кулеметом та набоями. Про це повідомило російське видання Baza.

«Стрільба у пункті військової дислокації у Бєлгородській області. За даними «Бази», є загиблі та поранені», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, після стрілянини вночі в одному з районів Бєлгородської області оголошено план «Перехоплення»: розшукують військовослужбовця з кулеметом Калашнікова та 70 набоями.

Інформація уточнюється.

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